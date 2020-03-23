Футболисты столичного "Динамо" будут проводить видеотренировки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Онлайн видеотренировки будут проводить для футболистов столичного "Динамо" в условиях режима домашнего карантина до 1 апреля.

Как сообщается на сайте клуба, занятия для игроков основного и молодежного составов начнутся со следующей недели.

Отмечается, что руководить процессом будет тренер по физической подготовке Хосе Пастором Верчили.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун ранее предложил досрочно подвести итоги чемпионата России по футболу и объявить чемпионом "Зенит".

При этом он указал на возможность доиграть Кубок России, где "Спартак" должен встретится с петербургским клубом в полуфинале.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что турнир, приостановленный из-за коронавируса, возобновится не раньше 24 апреля.

Матчи РПЛ возобновятся не раньше 24 апреля

В столице действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестали функционировать школы. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

В то же время Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. В России количество случаев заражения составляет 367.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились – более 92 тысяч человек, скончались – более 13 тысяч.