UEFA может привлечь новые города для проведения Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) может привлечь новые города к организации чемпионата Европы в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета российской части чемпионата Европы, члена исполкома UEFA Алексея Сорокина.

"Если какой-то из городов выпадет, вариантов немного. Либо будут новые города, либо перераспределение среди имеющихся. Второй вариант менее трудоемкий. Перераспределение матчей – это прерогатива UEFA", – сказал Сорокин.

В марте Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля. Все соревнования и матчи под эгидой UEFA также отложены до дальнейших уведомлений.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться в период с 12 июня по 12 июля в 12 городах региона. При этом сейчас именно европейские страны являются наиболее опасными центрами пандемии – в частности в Италии, где планировался стартовый матч первенства.

Пандемия коронавируса нанесла немалый ущерб спортивной индустрии. Помимо Евро-2020, отменен чемпионат мира по хоккею, а Олимпиада в Токио пройдет в июле 2021 года.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончалось. В 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.

