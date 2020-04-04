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Общество

03:26

Слуцкий рассказал об угрозе коронавируса для футбола

спорт общество

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Главный тренер футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий поделился мнением о том, как распространение коронавирусной инфекции COVID-19 может сказаться на футболе. Об этом передает издание Sports.ru.

"Не исключаю, что УЕФА будет отодвигать рекомендуемые даты завершения сезона, и каждый в итоге пойдет своим путем", – заявил специалист.

Слуцкий отметил, что нынешний сезон уже во многом пострадал от пандемии.

"Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома", – сообщил тренер.

По его мнению, пандемия может стать причиной потери еще одного футбольного сезона во всем мире.

"Мы можем потерять и следующий сезон, на который могут наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки", – предположил Слуцкий.

Он добавил, что на данный момент очень многое остается неизвестным из-за срока, на который может растянутся пандемия.

"Трудно рассуждать о чем-либо, когда не понимаешь, как долго это продлится", – резюмировал эксперт.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал о главной проблеме в своей карьере. Так, специалист назвал профессию тренера самой одинокой в мире.

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