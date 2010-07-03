Леонид Слуцкий рассказал о главной проблеме в своей карьере

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Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий поделился проблемой, которую он считает главной в своей карьере наставника. Об этом специалист сказал в интервью на YouTube-канале "Всему Головин".

Слуцкий пожаловался, что все праздники за время своей тренерской деятельности ему приходилось проводить одному вдали от семьи. Специалист признался, что именно это стало главной причиной развода с женой.

"Эта профессия, наверное, самая одинокая на свете", – уверен наставник.

Тренер добавил, что с подобной проблемой он имел дело даже тогда, когда возглавлял в России московский футбольный клуб "ЦСКА". Подобное продолжилось и во время карьеры за рубежом. В 2017 году Леонид Слуцкий возглавлял английский футбольный клуб "Халл Сити". В 2018 перебрался в Голландию, где стал тренером команды "Витесс".

30 ноября 2019 года ФК "Витесс" официально объявил об отставке Леонида Слуцкого. Клуб также покинули члены тренерского штаба Олег Яровинский, а также Василий и Алексей Березуцкие.