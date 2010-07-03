Слуцкий загипнотизировал братьев Березуцких собакой

Леонид Слуцкий опубликовал ролик-пародию на вирусный видеофрагмент из передачи "Удивительные люди". На кадрах главный тренер нидерландского "Витесса" подносит собаку к родным футболистов Березуцких и к ним самим – все засыпают под якобы гипнотическим взглядом пса.

Собака усыпила Алексея Березуцкого, а вот его брат Василий влиянию не поддался. Тогда на помощь пришел сам Слуцкий.