Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий голландский "Витесс", подверг резкой критике судью после матча своей команды с ПСВ.

Встреча прошла в минувшее воскресенье и завершилась со счетом 3:3. Матч обслуживал арбитр Сердар Гезюбююк. Он назначил в ворота команды Слуцкого два 11-метровых удара, один из которых – в добавленное время. Кроме того, арбитр удалил Майкеля ван дер Верффа. Из-за второго пенальти подопечные российского специалиста упустили победу.

В послематчевом интервью Слуцкий резко прокомментировал работу главного арбитра. Он называл его "худшим в мире судьей", который "чувствует себя на поле богом". Российского тренера также возмутил тот факт, что в концовке встречи он не воспользовался системой VAR и назначил второй пенальти, который решил исход встречи.

"Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые", – приводит РБК слова российского специалиста.

Между тем, по данным голландских СМИ, Королевский футбольный союз Нидерландов начал предварительное расследование в отношении Слуцкого. Ему, в частности, грозит дисквалификация за публичную критику арбитра.

