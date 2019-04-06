Как "Спартак" за 10 минут проиграл ЦСКА в главном московском дерби

В субботу на "Открытие Арене" состоялся центральный матч 22-го тура Российской премьер-лиги. "Спартак" принимал ЦСКА и уступил со счетом 0:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как армейцы вернулись в борьбу за медали.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Спартак" и ЦСКА подошли к очному противостоянию в разном настрое. "Красно-белые" в предыдущем туре на выезде одолели грозненский "Ахмат". Армейцы на своем поле сыграли вничью с "Уфой". Причем ничья эта была весьма обидной: к концу встречи ЦСКА уверенно вел в счете – 2:0. Но гости умудрились за три минуты до финального свистка забить два гола и оставить хозяев с разбитым корытом. Поэтому "Спартак" имел некоторое психологическое преимущество.

И в первом тайме это было видно. "Красно-белые" были гораздо ближе к тому, чтобы выйти вперед. Однако не только подвела реализация, но и фантастически надежно сыграл Игорь Акинфеев. Уже на шестой минуте мог забить Софьян Ханни. "Спартак" организовал быструю атаку, Луис Адриано отлично развернулся с мячом в штрафной и отдал пас на Ханни. А алжирец пробил в дальний угол. Но вратарь ЦСКА намертво забрал мяч.

На 22-й минуте все тот же Ханни получил еще один шанс забить. Полузащитник мог выходить один на один, но завозился с мячом и не стал перебрасывать Акинфеева. Зато удачно оттянул на себя вратаря, чтобы отдать пас под удар в пустые ворота. И в этом плане все было сделано почти идеально. Только набегавший на мяч Зе Луиш зачем-то решил подстроиться и пробить левой ногой вместо того, чтобы спокойно подставить правую. И просто-напросто пролетел мимо.

На 34-й минуте копилка "Спартака" пополнилась еще одним железобетонным, но не реализованным моментом. Денис Глушаков поборолся за мяч и вырезал передачу на Лоренсо Мельгарехо. Парагваец оказался тет-а-тет с вратарем, однако Игорь Акинфеев спас армейцев. А Родриго Бекао оперативно выбил катившийся в ворота мяч, не оставив шансов Мельгарехо исправить свою ошибку. Все поменялось после перерыва, причем совершенно неожиданно.

На 46-й минуте Акинфеев выбил мяч из своей штрафной почти что в штрафную соперника. И вроде бы Александр Селихов должен был оказаться первым на мяче и разрядить обстановку. Но вратарь "Спартака" завис в полупозиции во время полета снаряда, затем все-таки дернулся вперед и в итоге столкнулся с Самуэлем Жиго. Из-за этого мяч ударился в штангу и вызвал суматоху в штрафной, что в конечном счете привело к точному удару Арнора Сигурдссона.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Второй гол ЦСКА оказался менее случайным, хотя все равно не обошлось без помощи обороны "Спартака". На 55-й минуте Марио Фернандес оказался с мячом на правом фланге, сыграл в стенку с Николой Влашичем и красиво развернулся в штрафной, отдав пас в центр. Там уже ждал Сигурдссон, который пробил по центру, но благодаря небольшому рикошету от Жиго мяч все-таки залетел в сетку.

"Спартак" за оставшееся время так ничем и не ответил – все действительно опасные моменты "красно-белых" остались в первом тайме. Пожалуй, ближе всего к голу после перерыва хозяева были на 67-й минуте. Все началось с атаки армейцев. "Красно-синие" попытались растянуть защиту "Спартака": Фернандес отправил мяч в центр на Влашича, тот отдал левее на Сигурдссона. Никто не стал встречать исландца, поэтому Арнор решил пробить из удобной позиции и едва не сделал хет-трик – выручил Селихов.

И тут же случилась контратака. Айртон выбил мяч из штрафной на другую половину поля, где Зе Луиш выиграл единоборство и отпасовал назад на Георгия Мелкадзе. У него мяч подхватил Луис Адриано, который снова отдал передачу на Зе Луиша. Девятый номер "Спартака" убежал от защитников "красно-синих" и пробил в дальний угол, но Игорь Акинфеев снова сыграл уверенно, не дав размочить счет в этом матче.

Таким образом, ЦСКА вновь включился в гонку за медали Российской премьер-лиги. До завтрашнего противостояния "Локомотива" и "Зенита" армейцы обеспечили себе третью строчку в турнирной таблице. В случае победы петербургского клуба или ничьей ЦСКА останется в тройке как минимум до следующего тура. Но если "Зенит" проиграет, это лишь ожесточит борьбу в верхней части таблицы и позволит как минимум трем клубам, помимо "Зенита", претендовать на чемпионство. Тогда нас определенно будет ждать огненная концовка сезона.