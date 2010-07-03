ЦСКА одержал победу над "Спартаком" в московском дерби

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦСКА взял верх над "Спартаком" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "Открытие Арене", завершилась со счетом 2:0.

Дубль в составе гостей оформил Арнор Сигурдссон, отличившийся на 46-й и 55-й минутах.

После этого матча армейцы набирают 40 очков и временно перемещаются на третью строчку в турнирной таблице. "Спартак" с 36 очками остается на пятой позиции.

В следующем туре ЦСКА примет "Оренбург", а "Спартак" отправится в гости к "Ростову".

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась в рейтинге FIFA на 46-е место. Первое место в рейтинге занимает сборная Бельгии. Далее следуют действующие чемпионы мира французы. Тройку замыкает бразильская команда.