ЦСКА одержал победу над "Спартаком" в московском дерби

ЦСКА взял верх над "Спартаком" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "Открытие Арене", завершилась со счетом 2:0.
Дубль в составе гостей оформил Арнор Сигурдссон, отличившийся на 46-й и 55-й минутах.
После этого матча армейцы набирают 40 очков и временно перемещаются на третью строчку в турнирной таблице. "Спартак" с 36 очками остается на пятой позиции.
В следующем туре ЦСКА примет "Оренбург", а "Спартак" отправится в гости к "Ростову".
Ранее сообщалось, что сборная России поднялась в рейтинге FIFA на 46-е место. Первое место в рейтинге занимает сборная Бельгии. Далее следуют действующие чемпионы мира французы. Тройку замыкает бразильская команда.
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