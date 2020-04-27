Чемпионат России по футболу могут возобновить 21 или 28 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривает варианты с возобновлением турнира 21 или 28 июня. Об этом сообщает ТАСС по итогам заседания клубов.

Розыгрыш чемпионата был приостановлен с 17 марта. Изначально сообщалось, что соревнования возобновятся 10 апреля, однако Российский футбольный союз (РФС) распространил паузу на все уровни футбола в РФ и продлил паузу до 31 мая.

На данный момент в премьер-лиге сыграли 22 тура из 30 запланированных. Лидирует в турнирной таблице "Зенит" из Санкт-Петербурга, набравший 50 очков.

Ранее варианты возобновления сезона обсудили в УЕФА. Региональная федерация готовится к продолжению как национальных чемпионатов, так и розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В частности, в союзе рекомендуют обязательно доиграть местные турниры.

