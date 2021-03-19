ФК "Монако" не отпустил Головина в сборную РФ на ближайший матч

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Футбольный клуб "Монако" не отпустил полузащитника Александра Головина в сборную РФ на ближайший матч. Об этом говорится на сайте клуба.

Уточняется, что спортсмен должен был сыграть за сборную 27 марта в матче отборочного турнира чемпионата мира в Сочи против Словении.

Накануне французская лига и клубы договорились, что не отпустят футболистов на матчи сборных за пределами зоны ЕС и Европейской экономической зоны, чтобы избежать карантина для игроков. По этой причине Головин сможет сыграть за сборную России только в выездных матчах с командами Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта).

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной РФ решил не вызывать на ближайший сбор футболиста "Спартака" Романа Зобнина, который получил травму. Спортсмен получил повреждение во время игры чемпионата России против екатеринбургского "Урала".