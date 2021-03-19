Определены все участники 1/4 финала Лиги Европы

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Стали известны все команды, прошедшие в 1/4 финала футбольной Лиги Европы.

Ранее были завершены все ответные матчи 1/8 финала турнира. В частности, футболисты загребского "Динамо" победили английский "Тоттенхэм". Встреча в Хорватии завершилась со счетом 3:0.

Помимо загребского "Динамо", за победу в турнире продолжат бороться "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Гранада", "Рома", "Аякс" и "Славия".

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов пройдет в пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне. На этой стадии команды из одной страны имеют шансы встретиться друг с другом.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 8 апреля. Ответные встречи запланированы на 15 апреля.

Накануне стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Борьбу за кубок продолжат команды "Челси", "Бавария", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Порту", ПСЖ и "Боруссия" (Дортмунд).