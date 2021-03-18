"Спартак" разгромил "Урал" в 23-м туре чемпионата России по футболу

"Спартак" разгромил "Урал" со счетом 5:1

Встреча "Спартака" и "Урала" в матче 23-го тура чемпионата России завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей.

Единственный гол из команды гостей удалось забить Эрику Бикфалви. У красно-белых отличились Джордан Ларссон, Куинси Промес и Александр Соболев.

С набранными 44 очками "Спартак" все еще занимает вторую строчку в таблице, отставая от петербургского "Зенита" на 4 балла. "Урал" находится на 12-й позиции.

В память о вице-чемпионе Европы по футболу 1964 года Юрии Шикунове и отце владельца "Спартака" Арнольде Федуне в начале матча состоялась минута молчания.

Ранее стадион московского "Спартака" официально был переименован в "Открытие банк арена". 10 декабря банк провел закупку по демонтажу существующей крыши на сумму 10 миллионов рублей. Ранее стадион назывался "Открытие арена".