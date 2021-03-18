Стадион "Спартака" сменил название

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Стадион московского "Спартака" официально переименован в "Открытие банк арена". Об этом сообщил официальный спонсор футбольного клуба банк "Открытие".
О решении переименовать стадион кредитная организация объявила в конце прошлого года. 10 декабря банк провел закупку по демонтажу существующей крыши на сумму 10 миллионов рублей. Ранее стадион назывался "Открытие арена".
Новое название теперь будут использовать во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях. Во время матча чемпионата Российской Премьер-лиги "Спартак-Москва" – "Урал", который состоится 18 марта, новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране. В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску.
Отмечается, что форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнера, – это типичная практика для мирового спорта.
Недавно Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Москвич". Спортивный объект находится в столичном районе Текстильщики. По словам мэра, сейчас ведется постройка четырех полей и одного стадиона.
С окончанием реконструкции общая площадь спортивного сооружения возрастет в пять раз. В результате "Москвич" сможет вмещать на 20% больше зрителей на трибунах. Планируется, что на футбольном поле уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева. Еще там установят систему освещения поверхности поля, а также новое электронное табло.
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