Собянин назвал сроки окончания реконструкции стадиона "Москвич"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Москвич". Спортивный объект находится в столичном районе Текстильщики.

"В Москве проводится большое спортивное строительство. В части футбольных полей и футбольных стадионов в Москве построено четыре стадиона международного уровня, семь полей круглогодичного использования с подогревом и соответствующей инфраструктурой", – заявил мэр.

По словам Собянина, сейчас ведется постройка четырех полей и одного стадиона.

"Один из самых популярных стадионов среди москвичей – на стадионе "Москвич" сегодня находится серьезная реконструкция. В разы увеличивается под трибуной пространство, количество мест на трибунах", – подчеркнул градоначальник. Он добавил, что планируется обустроить здесь легкоатлетическое пространство.

"Начали мы в 2019 году. По плану должны закончить в 2022 году, но я надеюсь, что до конца года все основные работы будут выполнены", – сказал Собянин.

Глава города призвал усилить строительные мощности при реконструкции стадиона. "Давайте, концентрируйтесь, усиливайте свои строительные мощности. Постарайтесь до конца года все работы закончить", – отметил мэр.

По данным пресс-службы мэрии и правительства Москвы, с окончанием реконструкции общая площадь спортивного сооружения возрастет в пять раз. В результате "Москвич" сможет вмещать на 20% больше зрителей на трибунах.

Планируется, что на футбольном поле уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева. Еще там установят систему освещения поверхности поля, а также новое электронное табло.

Ранее сообщалось, что физкультурно-спортивный центр "Экстрим" в Москве капитально отремонтируют. В рамках работ отремонтируют крыльцо, заменят флагодержатели и элементы водосточной системы.