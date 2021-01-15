Физкультурно-спортивный центр "Экстрим" в Москве капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Здание физкультурно-спортивного центра "Экстрим" капитально отремонтируют, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Уточняется, что объект 1956 года постройки расположен по адресу улица Госпитальный Вал, дом 1а, строение 1. В ходе ремонта будут проведены фасадные работы, обновлены помещения, заменены некоторые инженерные коммуникации.
На цокольном этаже объекта места замачивания обработают антигрибковым составом, также там заменят штукатурку и проведут окрашивание, рассказал председатель ведомства Валерий Леонов.
"На фасаде также заменят штукатурный слой стен в местах повреждения: обработают защитными и антисептическими составами, окрасят. Также предусмотрен ремонт оконных откосов, замена оконных и межэтажных отливов, обновление декоративных элементов: карнизов и фриза", – отметил Леонов.
Он добавил, что в рамках работ отремонтируют крыльцо, заменят флагодержатели и элементы водосточной системы.
Кроме того, в здании предусмотрены работы на лестничных клетках. Там заменят входные двери, покроют полы площадок, покрасят потолки и стены, а также заменят поручни, проведут ремонт металлических ограждений, установят окна с двухкамерным стеклопакетом.
Во всех остальных помещениях также установят двери и проведут соответствующую отделку.
"В рамках работ будут обновлены инженерные системы здания: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция и кондиционирование, а также сети связи", – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что власти Москвы проведут реконструкцию центра социального обслуживания "Алексеевский" на северо-востоке столицы, план капитального ремонта уже согласован.
Более 100 медицинских объектов Москвы попали в программу по капремонту
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