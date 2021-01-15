Центр соцобслуживания "Алексеевский" капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы проведут реконструкцию центра социального обслуживания "Алексеевский" на северо-востоке столицы, план капитального ремонта уже согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

"Традиционно социальная защита москвичей является одним из приоритетных направлений работы Правительства Москвы. В городе планомерно открываются новые и ремонтируются уже существующие отделы социальной защиты населения и центры социального обслуживания. Так, согласован проект капитального ремонта территориального центра социального обслуживания “Алексеевский”, расположенного на первом этаже пятиэтажного здания, построенного в 1961 году", – слова Леонова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в рамках ремонта будут заменены двери, реконструированы площадки и ступени, которые будут облицованы специальной противоскользящей плиткой. Также в центре частично заменят перегородки и отделают помещения.

Кроме того, в здании будут установлены пандусы и сантехника для маломобильных посетителей, а также специализированные средства информации и сигнализации об опасности.

Как сообщалось, в 2020 году в Москве провели ремонт 12 помещений центров "Мои документы". Из них два капитально отремонтировали, два помещения в торговых центрах приспособили для размещения в них офисов госуслуг, на восьми объектах провели работы текущего характера. Среди них не только центры районного значения, но и один окружного.