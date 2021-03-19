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Спорт

00:49

Загребское "Динамо" выбило "Тоттенхэм" из Лиги Европы

спорт

Фото: PA Images\TASS/Goran Stanzl/PIXSELL

Футболисты загребского "Динамо" победили английский "Тоттенхэм" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы. Встреча в Хорватии завершилась со счетом 3:0.

Первый матч противостояния закончился домашней победой "Тоттенхэма" со счетом 2:0. В ответной встрече основное время окончилось аналогичным результатом в пользу команды из Хорватии.

В дополнительное время "Динамо" забило еще один мяч и одержало итоговую победу со счетом 3:0. Все три гола на счету Мислава Оршича (62-я, 83-я и 106-я минуты).

По итогам двухматчевого противостояния загребское "Динамо" прошло в 1/4 финала Лиги Европы, а "Тоттенхэм" вылетел из турнира.

Жеребьевка матчей четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта.

Ранее стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Последними список пополнили немецкая "Бавария" и английский "Челси".

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