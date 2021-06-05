Российские футболисты победили сборную Болгарии в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сборная России по футболу одержала победу над командой Болгарии в товарищеском матче в преддверии чемпионата Европы.

Игра состоялась на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил форвард столичного "Спартака" Александр Соболев.

Матч против сборной Болгарии стал для россиян последним перед началом чемпионата Европы. Выступление на первенстве российские футболисты начнут с игры против сборной Бельгии, которая состоится в Санкт-Петербурге 12 июня.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.