Дания отказалась в виде исключения пускать болельщиков из РФ на матч Евро-2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Никаких послаблений по допуску болельщиков из РФ в Данию на матч Евро-2020 не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на UEFA.

Российский футбольный союз (РФС) обратился в организацию с целью поспособствовать допуску болельщиков на матч Россия – Дания в рамках группового турнира чемпионата Европы в Копенгагене, который пройдет 21 июня.

В UEFA уточнили, что данный вопрос был перенаправлен в МИД Дании.

"Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было", – ответили в организации.

Ранее сообщалось, что в России открыли безвизовый въезд для иностранных зрителей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) по паспорту болельщика.

Болельщики для въезда в РФ смогут использовать Fan ID в виде заламинированного документа или в электронном виде. Такой порядок въезда действует с 00:00 29 мая до 23:59 2 июля 2021 года текущего года.

Для прохода на стадион нужно будет предъявить заламинированный паспорт болельщика. Тем иностранцам, которые въедут в Россию по электронному Fan ID, нужно обратиться в один из центров выдачи Fan ID в РФ и получить паспорт болельщика в виде карты.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.

