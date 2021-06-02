Дания отказалась в виде исключения пускать болельщиков из РФ на матч Евро-2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Никаких послаблений по допуску болельщиков из РФ в Данию на матч Евро-2020 не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на UEFA.
Российский футбольный союз (РФС) обратился в организацию с целью поспособствовать допуску болельщиков на матч Россия – Дания в рамках группового турнира чемпионата Европы в Копенгагене, который пройдет 21 июня.
В UEFA уточнили, что данный вопрос был перенаправлен в МИД Дании.
"Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было", – ответили в организации.
Ранее сообщалось, что в России открыли безвизовый въезд для иностранных зрителей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) по паспорту болельщика.
Болельщики для въезда в РФ смогут использовать Fan ID в виде заламинированного документа или в электронном виде. Такой порядок въезда действует с 00:00 29 мая до 23:59 2 июля 2021 года текущего года.
Для прохода на стадион нужно будет предъявить заламинированный паспорт болельщика. Тем иностранцам, которые въедут в Россию по электронному Fan ID, нужно обратиться в один из центров выдачи Fan ID в РФ и получить паспорт болельщика в виде карты.
Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.
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