Москва онлайн покажет, как фанаты болеют за Россию на Евро-2020

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

12 июня сборная России сыграет с командой Бельгии на чемпионате Европы по футболу.

Съемочная группа Москвы онлайн будет вести прямой репортаж из фан-зоны в "Лужниках", которая открылась накануне специально для просмотра матчей Евро-2020 на большом экране.

Эфир проведут спортивный обозреватель Москвы 24 Захар Акопов и экоблогер Москвы 24 Борис Лорер. Также наших зрителей ждут включения из Санкт-Петербурга, где общаться с фанатами будет корреспондент Вера Морозова.



Смотрите трансляцию 12 июня в 21:40 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.