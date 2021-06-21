Экс-футболист "Динамо" рассказал, как сборная Дании будет играть против РФ

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Экс-футболист "Динамо" Александр Точилин, ныне возглавляющий подмосковный "Олимп-Долгопрудный", поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании.
Он предположил, какую тактику выберут датчане для этой встречи и как будут действовать во время игры.
"У Дании были две игры, которые в силу разных причин не стоит сравнивать. В первом матче на них очень сильно повлиял эпизод с Кристианом Эриксеном, психологически команда надломилась. Если брать игру с бельгийцами, надо говорить, что первый тайм и второй отличались", – заявил спортсмен "Газете.ру".
Точилин подчеркнул, что сильной стороной датчан является быстрота. Также, по его словам, не стоит недооценивать индивидуальное мастерство футболистов.
"Думаю, это будет похоже на первый тайм с Бельгией: агрессивный футбол, активный прессинг, давление в высокой части поля, у чужих ворот. К этому прессингу наша команда должна быть готова", – уточнил эксперт.
При этом он добавил, что от сборной РФ ждет положительного результата.
Ранее нейросеть предсказала судьбу российской сборной на Евро-2020. Согласно прогнозу, она дойдет до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу.
16 июня сборная России одержала свою первую победу на Евро-2020. Россияне обыграли в матче группового этапа команду Финляндии. Встреча второго тура группы B состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. На 45-й минуте Алексей Миранчук забил единственный мяч в ворота соперника.
Набрав три очка, российская команда сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии.
Сборная России одержала победу над Финляндией в матче Евро по футболу
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