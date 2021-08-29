Пост о трансфере Роналду в "МЮ" собрал рекордное число лайков среди футбольных клубов

Фото: instagram.com/manchesterunited
"Манчестер Юнайтед" в Instagram установил новый рекорд по количеству лайков среди аккаунтов спортивных клубов. Об этом сообщает Twitter-аккаунт ESPN FC.
Наибольшее количество лайков набрал пост команды о возвращении в ее состав португальского нападающего Криштиану Роналду. К настоящему моменту публикации поставили лайк более 12,6 миллиона пользователей.
Подобный пост в аккаунте "Пари Сен-Жермен" о трансфере аргентинского футболиста Лионеля Месси набрал менее 9 миллионов лайков.
Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе этого клуба он трижды становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.
В 2018 году Роналду перешел в свой предыдущий клуб – "Ювентус". За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, забив в общей сложности 101 гол. За всю карьеру футболист провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.
Ранее "Манчестер Юнайтед" согласовал с туринским "Ювентусом" трансфер португальского футболиста Криштиану Роналду. Уточняется, что возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед" завершится после того, как он согласует личный контракт с клубом и пройдет медосмотр.
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