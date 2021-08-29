Месси попал в заявку "ПСЖ" на матч против "Реймса"

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Нападающий Лионель Месси попал в заявку "Пари Сен-Жермен" на матч четвертого тура чемпионата Франции по футболу против "Реймса", сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Встреча пройдет на поле "Реймса" 29 августа и начнется в 21:45 по московскому времени.

Контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" Месси подписал 10 августа. По информации зарубежных СМИ, контракт заключен на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата Месси составит около 35 миллионов евро в год.

Об уходе Месси испанская "Барселона" объявила 5 августа. Команда не смогла заключить новый контракт с аргентинским спортсменом "из-за финансовых правил чемпионата Испании".

За "Барселону" Месси играл всю профессиональную карьеру. Матч с "Реймсом" может стать дебютом форварда в составе "ПСЖ".