Роналду забил 800-й гол в карьере

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Португальский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере.

Игрок в очередной раз отличился в матче 14-го тура Английской премьер-лиги против "Арсенала". Позднее футболист забил еще один мяч с пенальти.

В данный момент встреча продолжается. Преимущество имеет "Манчестер Юнайтед", выигрывая со счетом 3:2.

Таким образом, на счету португальского игрока 686 мячей, забитых за клубы. Кроме того, игрок 115 раз отличался за сборную Португалии.

По статистике FIFA, рекордсменом по данному показателю является чехословацкий форвард Йозеф Бицан. За свою спортивную карьеру он сумел забить 805 голов.

Ранее сообщалось, что доктор математики из Оксфорда Том Кроуфорд создал формулу для определения лучшего футболиста в истории. В результате исследователю удалось установить, что этого звания удостоился форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Его результат составил 537 очков.

На втором месте рейтинга расположился нападающий ПСЖ Лионель Месси. Он набрал 503 балла. Третье место занял Пеле с 459 очками.