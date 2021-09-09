Ученый из Оксфорда определил лучшего футболиста в истории

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Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда создал формулу для определения лучшего футболиста в истории. Об этом пишет Daily Mail.

В своем исследовании специалист рассматривал игроков, которые минимум два раза выигрывали награду "Золотой мяч". В формуле также учитывались национальные и международные призы футболиста, забитые мячи за клубы и сборную, процент от общего числа проголосовавших в номинации на лучшего игрока мира, а также личные рекорды.

В результате ученому удалось установить, что лучшим футболистом в истории является форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Его результат составил 537 очков.

На втором месте рейтинга расположился нападающий ПСЖ Лионель Месси. Он набрал 503 балла.

Третье место занял Пеле с 459 очками.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальца Криштиану Роналду. Новый контракт Роналду рассчитан на два года с возможностью продления на еще один сезон. Сам футболист признался, что его очень взволновал и обрадовал переход в "Манчестер Юнайтед".

Позднее стало известно, что Роналду будет играть в "Манчестер Юнайтед" под легендарным седьмым номером. Номер ему уступил уругвайский футболист Эдинсон Кавани, взявший себе 21-й.

Под семеркой Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.