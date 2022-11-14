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Роналду заявил, что его выживают из "Манчестер Юнайтед"

Роналду заявил, что его выживают из "Манчестер Юнайтед"

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Роналду переживает трудные времена. После возвращения в футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в 2021 году он принял участие только в десяти матчах и до сих пор не имеет своего места в составе. А игру с "Тоттенхэмом" звезда футбола провел на скамейке запасных. Роналду не дождался финального свистка и покинул стадион.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" не выдержал и дал интервью, в котором рассказал о том, что его обвиняют во всех проблемах клуба. Также футболист сообщил о потенциальной возможности ухода из "Манчестер Юнайтед".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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