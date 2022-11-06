09:22Общество
Региональный этап состязаний по робототехнике организуют в Москве в 2023 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве в феврале следующего года организуют региональные состязания международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике. Чемпионам вручат квоту на участие в национальном этапе, сообщает портал мэра и правительства столицы.
В таком состязании свои силы смогут продемонстрировать школьники и студенты из столичного региона в возрастной категории от 12 до 18 лет.
"В сезоне 2022–2023 года участникам предстоит переосмыслить будущее устойчивой энергетики и представить свои идеи. Чемпионат дает подросткам уникальную возможность спроектировать, собрать, запрограммировать и протестировать уникального робота", – поделился глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
По его словам, благодаря участию в состязании молодые люди смогут развить свои навыки в областях естествознания, технологии, проектировании и математике. Он подчеркнул, что чемпионат поможет ребятам научиться командной деятельности.
Чтобы принять участие в соревнованиях, молодым людям следует образовать группу для проектирования своей работы. Максимальное количество человек в команде не должно превышать 15 человек. Перед официальным стартом чемпионата, группам нужно с ноября текущего года по январь следующего организовать товарищеские встречи.
Отмечается, что победители и призеры состязаний попадут в реестр "Таланты Российской Федерации" и получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.
Ранее сообщалось, что резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва", компания "Микрон", начнет производить студенческие разработки микросхем в формате многопроектных партий.
Инициатива на отечественной фабрике реализуется впервые. Формат многопроектных партий подразумевает, что на полупроводниковой пластине одновременно изготавливаются несколько различных интегральных схем от разных команд.
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