Кабмин определил размер выплат атлетам за выступления на чемпионатах мира, Европы и РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Правительство РФ определило размер выплат спортсменам и тренерам за выступления на чемпионатах мира, Европы и России. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Денежные вознаграждения спортсмены будут получать до тех пор, пока действуют санкции в отношении атлетов, введенные международными спортивными федерациями.

По итогам выступлений на чемпионатах мира за золото спортсменам выплатят 358 400 рублей, за серебро – 179 200 рублей, за бронзу – 107 500 рублей. Тренеры и специалисты, подготовившие победителей и призеров, получат 171 500, 84 500 и 51 200 рублей соответственно.

За золотую медаль на чемпионатах Европы спортсменам выплатят 179 200 рублей, за серебряную медаль – 89 600 рублей, за бронзовую – 53 800 рублей. Их тренерам и специалистам выплатят 76 800, 38 400 и 23 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, кабмин расширил перечень спортивных соревнований по олимпийским видам спорта, победителям которых положено вознаграждение. В него включили чемпионаты России по летним и зимним видам спорта и Всероссийскую спартакиаду среди сильнейших спортсменов без ограничений верхней границы возраста.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

О запрете российских флага и гимна на играх под своей эгидой заявила Международная федерация футбола. Кроме того, международные игры на территории РФ переносятся на нейтральное поле и будут организовываться без болельщиков.

Позднее FIFA и UEFA опубликовали совместное заявление, в котором сказано, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

28 февраля стало известно, что баскетбольная Евролига отстранила российские клубы от турниров под эгидой организации. В самой Евролиге не смогут играть ЦСКА, УНИКС и "Зенит". Еще один российский клуб – "Локомотив-Кубань" – не сможет продолжить выступление в еврокубке.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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