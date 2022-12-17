Как Хорватия стала бронзовым призером ЧМ по футболу в Катаре

Сборная Хорватии завоевала бронзовые медали чемпионата мира по футболу, обыграв в матче за третье место команду Марокко со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как это было.

Всего день – и очередной мундиаль окончательно станет историей. Эмоции от ярких побед и горьких поражений улягутся, а болельщики из разных стран и даже континентов разъедутся по домам. Пока же можно насладиться последними всполохами футбольного праздника.

В субботу, накануне финальной игры, в матче за третье место встречались Хорватия и Марокко. Первые упустили свой шанс на кубок в игре с аргентинцами, вторые – в поединке против сборной Франции. Впрочем, у обеих команд был шанс уехать с турнира не только с положительным настроем, но и с медалью в кармане. Бронза Марокко и вовсе бы стала исторической в масштабах не только отдельно взятого государства, но и всей Африки – ни разу страна с этого континента не оказывалась в призерах ЧМ.

Делать прогнозы относительно этого матча было сложно, даже несмотря на то, что Марокко и Хорватия уже встречались на групповом этапе. Тот поединок стал одним из самых скучных на чемпионате мира и закончился без забитых мячей. С тех пор прошел почти месяц, поэтому поменялось примерно все – как в эмоциональном, так и в физическом плане.

Как выяснилось, сил на то, чтобы сделать последний рывок, осталось больше у сборной Хорватии. Команда Валида Реграги, которая до матча с Францией пропустила всего единожды (и то – от своего защитника), к концу турнира, судя по всему, окончательно потеряла концентрацию. Иначе чем объяснить тот факт, что сборная Марокко пропустила уже на седьмой минуте. Хорваты разыграли штрафной, Иван Перишич с края штрафной верхом отдал пас в центр, а Йошко Гвардиол головой вколотил мяч впритирку со штангой.

Однако радовалась балканская команда недолго. Спустя всего две минуты марокканцы сравняли счет, причем также со стандартного положения. После навеса Ловро Майер неудачно сыграл головой на линии штрафной и поднял снаряд вверх, чем в результате изрядно помог сборной Марокко: Ашраф Дари оказался первым на мяче и легко переиграл Доминика Ливаковича.

Тем не менее еще до перерыва хорваты вновь вышли вперед. На 42-й минуте подопечные Златко Далича атаковали вторым темпом, Мислав Оршич, по всей видимости, обратил внимание на вышедшего из ворот Боно и решил пробить с левого края штрафной в дальний угол. Попытка оказалась удачной – мяч перелетел голкипера марокканцев, попал в штангу и оттуда влетел в сетку.

Во втором тайме физическая усталость на финише турнира дала о себе знать в полную силу. На ровном месте получил повреждение и в итоге вынужден был покинуть поле в слезах Андрей Крамарич. Следом за ним уже марокканцам пришлось менять из-за травмы Джавада Эль-Ямика и автора гола Дари.

Несколько великолепных моментов во втором тайме имели и Хорватия, и Марокко. На последних секундах компенсированного времени Юссеф Эн-Несири мог подарить своей стране надежду на камбэк, но его удар головой прошел над перекладиной. А бронза в конечном счете ушла команде Далич. Хорватия стала пятой сборной в истории, которая смогла завоевать медали на двух чемпионатах мира подряд.

При этом интересно, что нынешняя бронза для команды с Балкан – это всего лишь третий случай попадания в призы за всю ее историю. На прошлом мундиале в финале "шашечные" проиграли Франции и стали обладателями серебра. Еще одна бронза досталась Хорватии на ЧМ-1998 – тогда команда под руководством Мирослава Блажевича обыграла Нидерланды Гуса Хиддинка.

Что касается Марокко, то, несмотря на проигрыш в матче за третье место, сборная Валида Реграги все равно вошла в историю и стала едва ли не самым ярким событием прошедшего чемпионата мира, каким, например, в 2010 году был Уругвай или Коста-Рика – в 2014-м.

И если бы, помимо стандартного набора медалей, на мундиале был еще и приз зрительских симпатий, его бы совершенно точно забрало Марокко. К тому же, кто знает, возможно, миллионы африканских подростков еще больше вдохновятся на занятия футболом – именно благодаря опыту команды Реграги. Чтобы когда-то повторить достижение Марокко на прошедшем ЧМ. Или, может быть, даже его превзойти. Это ли не успех?