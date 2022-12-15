Как сборная Франции прошла в финал чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Франции победила команду Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу. Поединок закончился со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как определился второй финалист турнира.



Чемпионат мира в Катаре стремительно подходит к своему завершению. Не успели мы до конца отрефлексировать вчерашнее поражение сборной Хорватии, как уже на очереди новый сюжет, который подарили нам Франция и Марокко. Последние за месяц проделали путь от прогнозируемого аутсайдера группы F в компании с Бельгией, Хорватией и Канадой до одного из четырех претендентов на титул.

В результате марокканские футболисты стали героями даже не страны, а целого континента. Ведь впервые в истории до полуфинала чемпионата мира дошла африканская сборная. Имена Яссина Буну, Ромена Саисса, Софьяна Амрабата, Юссефа Эн-Несери, Закарии Абухляля и других творцов стали известны в каждом уголке планеты, где следили за проходящим в Катаре турниром.

Занимательным оказался и тот факт, что до полуфинала команда Валида Реграги дошла не только без единого поражения, но и всего с одним пропущенным мячом – и тот был забит своим собственным защитником в матче с канадцами. При этом марокканская защита не покорилась ни Бельгии и Хорватии, ни Испании и Португалии. Поэтому французам предстояла весьма нетривиальная задача.

Однако подопечные Дидье Дешама, будучи действующими чемпионами мира, изначально считались фаворитами турнира. И с каждым матчем лишь больше подкрепляли уверенность своих болельщиков. Сборная Франции без особых проблем (если не считать нелепое поражение Тунису) вышла из группы, затем с легкостью одолела Польшу и переиграла Англию.

Так что найти подход к марокканской обороне было им по силам. И сделать это сборной Франции удалось уникально быстро. Команда Дешама открыла счет уже на пятой минуте: Джавад Эль-Ямик позволил пройти длинному пасу от Рафаэля Варана к Антуанну Гризманну на левый край штрафной. Игрок "Атлетико" отдал пас в центр, где Килиан Мбаппе в окружении сразу семерых игроков Марокко умудрился развернуться и нанести удар по воротам. Буну парировал этот выстрел, но на добивании оказался Тео Эрнандес, который почти что ножницами переправил мяч в сетку. Примечательно, что этот гол стал самым быстрым в полуфинале ЧМ с 1958 года.

Марокко мог быстро сравнять счет. На десятой минуте Аззедин Унаи решил пробить с дальней дистанции – Уго Льорису пришлось постараться, чтобы вытащить этот мяч. Впрочем, спустя еще семь минут уже Франция получила возможность увеличить преимущество: Оливье Жиру великолепно принял мяч, влетел в штрафную и нанес мощный удар, однако штанга приняла его на себя. На 36-й минуте французский нападающий упустил еще один шанс – Орельен Тчуамени разогнал красивейшую контратаку, выдал пас на Мбаппе, но 10-й номер не реализовал выход один на один.



Тем не менее, ворота оставались пустыми, Жиру по ним пробил и умудрился отправить снаряд мимо. Под конец тайма уже Марокко мог забить, причем этот гол стал бы одним из лучших на турнире: после подачи с углового Эль-Ямик сложился и пробил бисиклетой, но мяч попал в каркас ворот.

После перерыва марокканцы продолжили искать пути для того, чтобы сравнять счет. Но сборная Франции закрылась намертво, а защитники "трехцветных" порой спасали совершенно безнадежные ситуации. Более того, на 79-й минуте подопечные Дешама забили еще, и таким образом свели почти к нулю шансы Марокко на финал.

Гол сделал Мбаппе, который в штрафной снова накрутил сразу нескольких защитников, после чего отдал на дальнюю штангу пас, который замкнул Рандаль Коло Муани. Этот гол, как и первый, оказался уникальным. Дело в том, что Муани забил мяч всего через 44 секунды после появления на поле – это самый быстрый гол для вышедшего на замену футболиста в матче чемпионата мира в XXI веке.

Марокко же так и не смог распечатать ворота Льориса. Хотя в конце основного времени железобетонный момент был у игроков североафриканской сборной. Но оборона Франции сделала все возможное, чтобы оставить ноль в графе пропущенных неизменным. И стала всего шестой сборной в истории, вышедшей в финал чемпионата мира второй раз подряд.

До этого подобный результат удавался Италии (1934, 1938), Бразилии (1958, 1962 и 1994, 1998, 2002), Нидерландам (1974, 1978), Германии (1982, 1986, 1990) и Аргентине (1986, 1990). С последними действующим чемпионам мира и предстоит подтвердить свой титул в ближайшее воскресенье. Удастся им это или нет, покажет только финальная игра.

