Сборная Хорватии обыграла команду Марокко и стала бронзовым призером ЧМ по футболу

Фото: AP/Thanassis Stavrakis

Сборная Хорватии обыграла команду Марокко и стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч завершился со счетом 2:1.

Поединок состоялся на стадионе "Халифа" в Дохе. За ходом игры на стадионе наблюдали более 44 тысяч фанатов.

Победные голы команде Хорватии принесли Йошко Гвардиол (7-я минута) и Мислав Оршич (42-я минута). От сборной Марокко мяч в ворота соперника забросил Ашраф Дари (9-я минута).

До этого сборная Марокко уступила команде Франции, пропустив 2 мяча в ворота. Встреча проводилась на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Мячи в команде Франции забили Тео Эрнандес (5-я минута) и Рандаль Коло-Муани (79-я минута).



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