Московский ЦСКА победил петербургский СКА в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА в полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Таким образом, команда стала вторым финалистом плей-офф КХЛ. Шестая встреча серии состоялась в среду в столице. Игра закончилась с результатом 3:0.

Шайбы в ворота забросили Максим Соркин, Константин Окулов и Даррен Диц. Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА выиграл серию с результатом 4:2.

В финале столичная команда встретится с казанским "Ак Барсом".

Ранее сообщалось, что хоккеисты СКА и ЦСКА подрались после пятого матча финальной серии Западной конференции КХЛ. Матч в Петербурге завершился со счетом 7:3 в пользу московских спортсменов.

После финальной сирены представитель ЦСКА Владислав Каменев ткнул клюшкой Никиту Камалова по руке. В ответ на это хоккеист СКА Андрей Педан ударил форварда московской команды клюшкой в плечо.

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