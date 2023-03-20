"Адмирал" сократил отставание в серии второго раунда Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Владивостокский "Адмирал" обыграл казанский "Ак Барс" в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает "Р-Спорт".

Встреча, которая проходила во Владивостоке, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу "Адмирала". Голкипер клуба Никита Серебряков отразил 48 бросков. Это был первый в его карьере матч на ноль в плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Ак Барса". Четвертый матч пройдет 22 марта во Владивостоке. Команды впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ.

Ранее Международная федерация хоккея опубликовала составы групп на МЧМ‑2024. В них не были включены национальные команды России и Белоруссии. Чемпионат пройдет с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Местом проведения станет шведский Гетеборг.

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