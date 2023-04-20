Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:00

Спорт

Решили вопрос. Как "Интер" и "Манчестер Сити" стали последними полуфиналистами ЛЧ

19 апреля состоялись заключительные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА: "Манчестер Сити" в гостях сыграл вничью с "Баварией", "Интер" на своем поле добился того же результата с "Бенфикой". Тем не менее, представители Англии и Италии прошли в следующий раунд по сумме двух матчей. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о последних полуфиналистах ЛЧ.

"Бавария" – "Манчестер Сити"

Первая встреча манкунианцев и мюнхенцев сделала ответную игру чистой формальностью: в Манчестере футболисты "Сити" поиздевались над своим соперником. Особенно досталось Дайо Упамекано – именно защитник "Баварии" фактически стал главным антигероем, допустив ряд непозволительных ошибок.

Впрочем, кошмарно сыграла вся команда. Главный тренер немецкого клуба Томас Тухель так и не придумал, каким образом можно было бы вскрыть оборону "Манчестер Сити". Зато с этим отлично справились подопечные Пепа Гвардиолы. Как итог три безответных мяча, которые почти похоронили шансы "Баварии" на выход в следующий раунд. И, справедливости ради, вряд ли можно было бы ожидать от мюнхенцев иного результата.

Последние месяцы в команде царит напряженная обстановка, которую не исправили ни увольнение Юлиана Нагельсманна, ни приход Томаса Тухеля. О ситуации в стане немецкого гранда наглядно говорит эпизод, обсуждаемый уже неделю спортивными СМИ: после разгрома от "Сити" в Манчестере игрок "Баварии" Садио Мане ударил в раздевалке своего одноклубника Лероя Сане. Это едва не привело к разрыву контракта с зачинщиком потасовки, но в итоге клуб решил ограничиться штрафом в 350 тысяч евро, который стал рекордным в истории немецкого гранда.

И на фоне негатива "Баварии" предстояло придумать, как отыграть три гола в четвертьфинале Лиги чемпионов у "Манчестер Сити". Неудивительно, что справиться с этой задачей не получилось.

Ответная встреча вышла не такой зажигательной, как первая, но все равно принесла яркие эмоции. Уже на 17-й минуте после чудесного проникающего паса Джамала Мусиалы Сане убежал один на один, но пробил рядом со штангой. Забавный момент произошел в следующей атаке: главный арбитр Клеман Тюрпен показал красную карточку Упамекано, но был вынужден ее отменить из-за офсайда.

Счет удалось открыть лишь после перерыва, хотя еще в конце первого тайма Эрлинг Холанд получил шанс забить с пенальти. Этой возможностью норвежец пренебрег, отправив мяч на трибуны. Зато форвард "Сити" исправился во втором тайме. На 57-й минуте сразу же после атаки "Баварии" Джон Стоунз выбил мяч к центральному кругу, Холанд зацепился за снаряд и отпасовал его Кевину Де Брюйне. Бельгиец ускорился по центру, вырезал передачу на Эрлинга, тот же оставил в дураках сначала Упамекано, а затем и Яна Зоммера.

В конце концов "Бавария" сравняла счет. На 80-й минуте Мане у самой лицевой линии попал мячом в руку Мануэлю Аканджи, за что арбитр указал на точку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Йозуа Киммих.

Впрочем, чтобы выйти в полуфинал Лиги чемпионов, этого оказалось мало. "Манчестер Сити" без проблем прошел соперника из Мюнхена и теперь встретится с мадридским "Реалом". Со "сливочными" горожане уже играли год назад, и наверняка команде Гвардиолы хочется отомстить за тот самый чудо-камбэк в компенсированное время.

"Интер" – "Бенфика"

Во второй паре все тоже оказалось донельзя предсказуемо. При этом португальцы как могли пытались оживить интригу, а поединок в Милане по итогу вышел насыщенным на события и богатым на голы.

В первой встрече "Бенфика" на своем поле уступила "Интеру" – 0:2. Поэтому план на ответный матч был если не нереальным, то уж точно трудновыполнимым. Еще сложнее стало, когда миланцы повели по итогам первых 15 минут: Николо Барелла оказался с мячом в штрафной, подстроился под левую и нанес фантастический красивый удар в дальний верхний угол.

Теперь "Бенфике" нужно было отыгрывать уже три гола. Однако футболисты португальского клуба не унывали и на 38-й минуте сравняли счет. Рафа Силва с правого фланга навесил в штрафную, Фредрик Эурснес пробил головой – вратарь итальянской команды Андре Онана в этом моменте выручить не сумел.

После перерыва соперники и не думали останавливаться. На 65-й минуте "Интер" снова вышел вперед: Генрих Мхитарян на левом фланге отыгрался с Федерико Димарко, тот влетел в штрафную, прострелил на Лаутаро Мартинеса, а аргентинец буквально прошил ворота Одиссеаса Влаходимоса.

На 78-й минуте "Интер", казалось, поставил точку в этом противостоянии. Димарко на левом краю штрафной выложил пас на Хоакина Корреа, тот сместился в центр и положил красивейший гол с отскоком от штанги. Но под конец матча "Бенфика" все-таки сумела уйти от поражения в ответном четвертьфинале. На 86-й минуте после розыгрыша стандарта Антониу Силва отыграл один мяч. А уже в компенсированное время счет стал равным благодаря точному выстрелу Петара Мусы.

"Интер", несмотря на ничью, по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги чемпионов – впервые за 13 лет. В следующем раунде нас ждет дерби, ведь "нерадзурри" сыграют с "Миланом". Значит, независимо от того, кто победит в этом противостоянии, в финале совершенно точно будет команда из столицы итальянской моды. Такого не случалось те же 13 лет: тогда в решающем матче "Интер" под руководством Жозе Моуриньо обыграл "Баварию".

Смогут ли "нерадзурри" повторить этот результат? Или их остановит "Милан"? Увидим совсем скоро.

Читайте также

Фехретдинов Тимур

спортистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика