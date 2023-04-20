Решили вопрос. Как "Интер" и "Манчестер Сити" стали последними полуфиналистами ЛЧ

19 апреля состоялись заключительные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА: "Манчестер Сити" в гостях сыграл вничью с "Баварией", "Интер" на своем поле добился того же результата с "Бенфикой". Тем не менее, представители Англии и Италии прошли в следующий раунд по сумме двух матчей. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о последних полуфиналистах ЛЧ.



"Бавария" – "Манчестер Сити"

Первая встреча манкунианцев и мюнхенцев сделала ответную игру чистой формальностью: в Манчестере футболисты "Сити" поиздевались над своим соперником. Особенно досталось Дайо Упамекано – именно защитник "Баварии" фактически стал главным антигероем, допустив ряд непозволительных ошибок.

Впрочем, кошмарно сыграла вся команда. Главный тренер немецкого клуба Томас Тухель так и не придумал, каким образом можно было бы вскрыть оборону "Манчестер Сити". Зато с этим отлично справились подопечные Пепа Гвардиолы. Как итог три безответных мяча, которые почти похоронили шансы "Баварии" на выход в следующий раунд. И, справедливости ради, вряд ли можно было бы ожидать от мюнхенцев иного результата.

Последние месяцы в команде царит напряженная обстановка, которую не исправили ни увольнение Юлиана Нагельсманна, ни приход Томаса Тухеля. О ситуации в стане немецкого гранда наглядно говорит эпизод, обсуждаемый уже неделю спортивными СМИ: после разгрома от "Сити" в Манчестере игрок "Баварии" Садио Мане ударил в раздевалке своего одноклубника Лероя Сане. Это едва не привело к разрыву контракта с зачинщиком потасовки, но в итоге клуб решил ограничиться штрафом в 350 тысяч евро, который стал рекордным в истории немецкого гранда.

И на фоне негатива "Баварии" предстояло придумать, как отыграть три гола в четвертьфинале Лиги чемпионов у "Манчестер Сити". Неудивительно, что справиться с этой задачей не получилось.

Ответная встреча вышла не такой зажигательной, как первая, но все равно принесла яркие эмоции. Уже на 17-й минуте после чудесного проникающего паса Джамала Мусиалы Сане убежал один на один, но пробил рядом со штангой. Забавный момент произошел в следующей атаке: главный арбитр Клеман Тюрпен показал красную карточку Упамекано, но был вынужден ее отменить из-за офсайда.

Счет удалось открыть лишь после перерыва, хотя еще в конце первого тайма Эрлинг Холанд получил шанс забить с пенальти. Этой возможностью норвежец пренебрег, отправив мяч на трибуны. Зато форвард "Сити" исправился во втором тайме. На 57-й минуте сразу же после атаки "Баварии" Джон Стоунз выбил мяч к центральному кругу, Холанд зацепился за снаряд и отпасовал его Кевину Де Брюйне. Бельгиец ускорился по центру, вырезал передачу на Эрлинга, тот же оставил в дураках сначала Упамекано, а затем и Яна Зоммера.

В конце концов "Бавария" сравняла счет. На 80-й минуте Мане у самой лицевой линии попал мячом в руку Мануэлю Аканджи, за что арбитр указал на точку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Йозуа Киммих.

Впрочем, чтобы выйти в полуфинал Лиги чемпионов, этого оказалось мало. "Манчестер Сити" без проблем прошел соперника из Мюнхена и теперь встретится с мадридским "Реалом". Со "сливочными" горожане уже играли год назад, и наверняка команде Гвардиолы хочется отомстить за тот самый чудо-камбэк в компенсированное время.



"Интер" – "Бенфика"

Во второй паре все тоже оказалось донельзя предсказуемо. При этом португальцы как могли пытались оживить интригу, а поединок в Милане по итогу вышел насыщенным на события и богатым на голы.

В первой встрече "Бенфика" на своем поле уступила "Интеру" – 0:2. Поэтому план на ответный матч был если не нереальным, то уж точно трудновыполнимым. Еще сложнее стало, когда миланцы повели по итогам первых 15 минут: Николо Барелла оказался с мячом в штрафной, подстроился под левую и нанес фантастический красивый удар в дальний верхний угол.

Теперь "Бенфике" нужно было отыгрывать уже три гола. Однако футболисты португальского клуба не унывали и на 38-й минуте сравняли счет. Рафа Силва с правого фланга навесил в штрафную, Фредрик Эурснес пробил головой – вратарь итальянской команды Андре Онана в этом моменте выручить не сумел.

После перерыва соперники и не думали останавливаться. На 65-й минуте "Интер" снова вышел вперед: Генрих Мхитарян на левом фланге отыгрался с Федерико Димарко, тот влетел в штрафную, прострелил на Лаутаро Мартинеса, а аргентинец буквально прошил ворота Одиссеаса Влаходимоса.

На 78-й минуте "Интер", казалось, поставил точку в этом противостоянии. Димарко на левом краю штрафной выложил пас на Хоакина Корреа, тот сместился в центр и положил красивейший гол с отскоком от штанги. Но под конец матча "Бенфика" все-таки сумела уйти от поражения в ответном четвертьфинале. На 86-й минуте после розыгрыша стандарта Антониу Силва отыграл один мяч. А уже в компенсированное время счет стал равным благодаря точному выстрелу Петара Мусы.

"Интер", несмотря на ничью, по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги чемпионов – впервые за 13 лет. В следующем раунде нас ждет дерби, ведь "нерадзурри" сыграют с "Миланом". Значит, независимо от того, кто победит в этом противостоянии, в финале совершенно точно будет команда из столицы итальянской моды. Такого не случалось те же 13 лет: тогда в решающем матче "Интер" под руководством Жозе Моуриньо обыграл "Баварию".

Смогут ли "нерадзурри" повторить этот результат? Или их остановит "Милан"? Увидим совсем скоро.

