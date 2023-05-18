Было больно: как "Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал ЛЧ

Английский "Манчестер Сити" 17 мая стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в ответном полуфинальном матче испанский "Реал". Поединок закончился со счетом 4:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Сити" сотворил историю.



Фото: AP Photo/Jon Super

Матч "Ман Сити" и мадридского "Реала" еще на этапе жеребьевки называли подлинным финалом. В большей степени потому, что это команды исключительно высокого уровня. И потому было категорически жаль, что встретились они не в решающей битве за титул, а лишь на предпоследнем этапе.

Пусть это звучало не слишком уважительно по отношению к другой паре "Милан" – "Интер", но по большому счету именно так дела и обстояли в действительности. И "Реал", и "Сити" могли разнести любого из двух полуфиналистов в параллельном противостоянии. Даже тренер "Интера" Симоне Индзаги после победы над "Миланом" не смог обойти стороной этот факт: "Кто бы ни оказался нашим соперником по финалу, нам не повезет, потому что это две действительно отличные команды с невероятным мастерством".

"Реал" и "Ман Сити" доказали этот тезис еще в первом матче: та игра с одинаковой вероятностью могла качнуться в любую из сторон. Но обороны обеих клубов настолько хорошо поработали, что голов при невероятном обилии опасных атак было забито всего два – по одному на каждую команду.

Очевидно, что "Сити" сделал выводы из прошлогоднего полуфинального противостояния с "Реалом", когда футболисты английского клуба имели солидное преимущество и упустили путевку в финал уже в компенсированное время поединка в Мадриде. В этот раз манкунианцы постарались выжать максимум из гостевой встречи, чтобы сделать необходимые корректировки и добить испанскую команду у себя дома. И план наставника англичан Пепа Гвардиолы сработал на все 100%.

В ответной игре "Сити" сразу после стартового свистка стал наседать на оборону гостей и организовал первый опасный эпизод уже на седьмой минуте. Игроки хозяйской команды отобрали мяч на чужой половине поля, тут же организовали контратаку, которая закончилась неточным ударом Родри с близкой дистанции.

Спустя пять минут "Сити" создал еще более убойный момент. Джек Грилиш с левого фланга навесил в штрафную, Эрлинг Холанд откликнулся на эту передачу и пробил головой, находясь буквально в метре от ворот. Но вратарь "Реала" Тибо Куртуа каким-то чудом парировал удар норвежца, после чего мяч с линии выбил Давид Алаба. Еще через девять минут Холанд снова попытался поразить ворота "Реала" после передачи Мануэля Аканджи – бельгийский голкипер в молниеносном прыжке опять выручил своих одноклубников.



Фото: AP Photo/Jon Super

Тем не менее спасения Куртуа не могли быть вечными, и уже на 23-й минуте "Манчестер" открыл счет. Кевин Де Брюйне выложил чудо-пас в штрафную на Бернарду Силву, португальский полузащитник подстроился и вколотил мяч в ближний угол без шансов для бельгийца. А на 37-й минуте он же удвоил преимущество. Грилиш выложил мяч в штрафной Илкаю Гюндогану, тот нанес удар, но его заблокировали. Однако после удачного отскока снаряд попал к Силве, который головой отправил его в сетку.

На 76-й минуте "Сити" забил третий мяч. Хозяева заработали стандарт, штрафной подал Де Брюйне, а Эдер Милитао неудачно подставил ногу, срезав мяч в собственные ворота. Уже в добавленное время команда Пепа Гвардиолы установила итоговый счет. "Сити" раскатал эталонную контратаку, Фил Фоден вырезал передачу на только вышедшего на поле Хулиана Альвареса, а тот с легкостью переиграл Тибо Куртуа.

Мадридский "Реал" за весь матч создал лишь два по-настоящему серьезных момента, но так и не смог конвертировать их в голы. В остальном "Манчестер" почти полностью изолировал атаку соперника. Ровно так же, как в первом матче на поле потерялись Холанд, Грилиш, Силва и другие атакующие игроки манкунианцев, во втором куда-то исчезли Карим Бензема, Винисиус и Родриго. Карло Анчелотти и его команда не придумали, как обезвредить "Сити". Зато Пеп Гвардиола наконец-то добился своего, и спустя год отомстил за прошлогодний кошмарный полуфинал в Мадриде.

Но сможет ли "Манчестер" должным образом подготовиться к решающей стадии? Два года назад "Сити" в финале уступил явному андердогу "Челси". На этот раз манкунианцы снова в качестве фаворитов – уже против "Интера". Остался последний шаг, и "Манчестер" окажется в истории. Если не проиграет сам себе.

