"Барселона" и "Атлетико" выиграли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

10 апреля отгремели вторые четвертьфинальные встречи Лиги чемпионов сезона 2023–2024. ПСЖ принял дома "Барселону", мадридский "Атлетико" – дортмундскую "Боруссию". У этих парней была сложная задача – перебить планку крутости первых четвертьфиналов. И они сделали все, чтобы это произошло. Подробнее расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Атлетико" (Мадрид, Испания) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Эта вывеска – пожалуй, самая скромная на фоне остальных афиш четвертьфиналов Лиги чемпионов. Но только представьте, насколько крут нынешний плей-офф, что противостояние "Атлетико" и "Боруссии" получает подобные эпитеты.

И для тех, и для других главный клубный турнир Европы остался единственной возможностью сделать сезон ярким. В своих чемпионатах обе команды идут в лидирующих группах, но с большим отставанием от первого места, из национальных кубков они давно вылетели. А потому и для наставника "Атлетико" Диего Симеоне, и для коуча "Боруссии" Эдина Терзича ставки необычайно высоки.

"Матрасники" и "шмели" нечасто противостоят друг другу в еврокубках. В последний раз это было почти шесть лет назад на групповом этапе ЛЧ, и тогда немцы для начала отгрузили авоську голов испанцам (4:0), после чего в Мадриде получили в ответ – пусть и не так разгромно (0:2). Симеоне, который руководит "Атлетико" сто лет в обед, те матчи наверняка вспоминал, пусть и от той "Боруссии" нынче почти ничего не осталось.

А вот аргентинский тренер за эти годы вообще не поменялся: все так же экспрессивен, постоянно выскакивает на поле, время от времени вступает в перепалку то с резервным арбитром, то с кем-то из штаба соперника. Но главное, Симеоне верен базовому стилю – удушение соперника мощнейшим прессингом и неминуемое наказание за малейшие оплошности. Вечером 10 апреля "Атлетико" предстал лучшей версией себя.

Немцы под гнетом хозяев сломались дважды уже в первом тайме. На 4-й минуте вратарь "Боруссии" Грегор Кобель обыгрался у своей штрафной с защитником Йеном Матсеном. Нидерландец мгновенно попал под прессинг, стушевавшись, он откинул мяч в зону полукруга, где не было никого из партнеров. Зато был полузащитник "Атлетико" Родриго Де Пауль, подхвативший бесхозный предмет и пославший его в сетку – 1:0.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Второй подобный эпизод случился уже на 32-й минуте. Центральные защитники "шмелей" Матс Хуммельс и Нико Шлоттербек не разобрались, кто примет летящий мяч, отскок подобрал Альваро Мората и отдал на Антуана Гризманна, француз черпаком закинул чуть левее на ворвавшегося в штрафную одинокого Сэмуеля Лино. Бразилец спокойно оформил второй гол своей команды в этой встрече.

Что со всем этим безобразием делать, Эдин Терзич по сути так и не придумал. Как только дортмундцы поднимали голову, мадридцы стучали по ней отбойным молотком. Но носиться в таком темпе весь матч не способна ни одна команда в мире: на поле пусть и сверх-, но все же люди, а не роботы. И на 81-й минуте "Боруссия" получила шанс на возрождение: комбинация на правом краю штрафной закончилась высокой передачей на вышедшего на замену Себастьяна Аллера, и громадный ивуарийский форвард вогнал-таки мяч в сетку.

Почувствовав запах крови, немцы полетели добивать оппонента, и едва не совершили один из крутейших камбэков в истории турнира. Но на самых последних секундах Юлиан Брандт после подачи с правого фланга пробил головой точнехонько в крестовину.

Серия переезжает в Дортмунд, и что-то мне подсказывает, что в этой паре расклад сил еще может круто измениться.

ПСЖ (Франция) – "Барселона" (Испания)

Фото: AP Photo/Lewis Joly

Матч, сверху до низу напичканный всевозможными переплетениями судеб. Во-первых, нынешний наставник парижан Луис Энрике когда-то был тренером и футболистом "Барселоны". Во-вторых, ныне возглавляющий сине-гранатовых Хави когда-то был у него игроком. В-третьих, в летописи Лиги чемпионов записаны такие зарубы этих команд, что не выходят из головы и по сей день.

Золотыми буквами выбита легендарная 1/8 финала весной 2017-го. Тогда "Барса" под управлением все того же Луиса Энрике получила 0:4 в Париже, дома повела 3:0, но вдруг пропустила от ПСЖ еще один. Счет по сумме двух встреч стал 3:5, а так как гостевой гол тогда считался за два, каталонцам для прохода в четвертьфинал нужно было забить еще три мяча. И они это сделали: на 88-й, 90+1 и 90+5 минутах – сумасшедшее было зрелище.

И мы вполне могли рассчитывать на нечто похожее. После того, как Хави на фоне неудачной серии в конце января объявил о своем уходе с поста главного тренера этим летом, "Барселона" не проиграла ни разу за 11 матчей во всех турнирах – встрепенулись. Серия ПСЖ выглядела еще более внушительно – ни одного поражения с начала ноября 2023-го. В общем, на бумаге все выглядит красиво.

А на поле было еще краше. Две похожие по своей философии команды показали зрелище, способное украсить любой вечер. По сути, "Барса" и ПСЖ обменивались удачными отрезками: то парижане присядут на ворота Марк-Андре Тер Стегена, то его визави Джанлуиджи Доннарумма пахал как не в себя. А итальянцу так еще и дико повезло, когда на 20-й минуте после подачи с углового он не добрался до мяча, в отличие от Роберта Левандовского, который боднул круглого головой в сторону ворот – удар с ленточки вынес Нуну Мендеш.

Но право первого гола все же выгрызли гости. На 37-й минуте 16-летний каталонский мегаталант Ламин Ямаль изящно вырезал передачу в штрафную, Доннарумма неудачно сыграл на выходе, отбив перчаткой мяч прямо на ногу Рафинье, и бразилец добивал в уже брошенные голкипером ворота – 1:0.

Казалось, "Барса" разгадала все шифры своего бывшего тренера. Килиана Мбаппе пусть и не сразу, но все же удалось лишить нужного ему как воздух пространства, защитная линия парижан сыпалась из раза в раз после разрезающих передач на быстроногих Ямаля и Рафинью. Но второй тайм начался совсем не так, как закончился первый.



Фото: AP Photo/Lewis Joly

Луис Энрике сделал ставку на обескураживающий дебют, и парижанам он явно удался. На 48-й минуте Мбаппе чудом достал мяч на лицевой и успел прострелить в район вратарской, защитник "Барселоны" Рональд Араухо вынес снаряд аккурат на еще одного экс-каталонца в составе ПСЖ Усмана Дембеле, француз переложил круглого под левую и засадил под перекладину что есть мочи – 1:1. И тут же 2:1! Ли Кан Ин справа отдал на Фабиана Руиса, тот бросил в штрафную на ворвавшегося туда Витинью, и португалец аккуратно катнул мяч в дальний угол. На табло светилась всего лишь 51-я минута встречи, а уже столько событий.

Но отрезок имени ПСЖ со временем вновь сменился на период правления "Барсы". Во многом благодаря Хави, который после 60-й минуты сделал две ключевые замены, спутавшие все карты Луису Энрике. Для начала появившийся на поле во втором тайме Педри оформил конфетную длинную передачу прямо на стопу Рафинье, и бразилец в касание оформил дубль. Дело было на 62-й минуте. А на 77-й за сине-гранатовых сыграл стандарт: едва появившийся на замену датский защитник Андреас Кристенсен, который прямо на поле отпраздновал свое 28-летие, замкнул головой отличную подачу с углового, расстреляв Доннарумму с метра – 3:2, и гости снова впереди.

Между этими голами и после них у ПСЖ, конечно, были острые ситуации: тот же Дембеле пробивал в штангу, Брэдли Барколя вываливался практически один в ноль, но мяч в последнее мгновение выгрыз Араухо. В концовке парижане даже устроили навал, но воз и ныне там.

Хави и его команда уезжают домой с победой, добытой на зубах. У Луиса Энрике же есть неделя на то, чтобы придумать, как победить такую "Барселону" на ее поле.

