"Боруссия" победила ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов

1 мая дортмундская "Боруссия" на своем поле переиграла ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона 2023–2024. Единственный гол в первом тайме забил нападающий немецкой команды Никлас Фюллькруг. Почему французский суперклуб впервые в сезоне проиграл, не поразив ворота соперника, увидел спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Полуфинал соперников, которые выжили в одной и той же "группе смерти", оставив позади "Милан" и "Ньюкасл". Причем "Боруссия", на удивление многих, оказалась в квартете выше парижан, еле-еле прошедших в плей-офф.

На взлет немцев в решающую стадию Лиги чемпионов мало кто ставил, в первую очередь из-за выступления в Бундеслиге. Команда Эдина Терзича после борьбы за чемпионство до последних секунд в прошлом сезоне в этом плетется далеко от лидирующих позиций, показывая крайне нестабильный футбол. Однако в ЛЧ перед зрителями предстает другая "Боруссия": агрессивная, организованная, умеющая терпеть и переламывать ситуацию. За счет этого в плей-офф и были оставлены позади ПСВ и мадридский "Атлетико".

А вот команда Луиса Энрике пока стабильна на всех фронтах и продолжает борьбу за квадрупл – четыре трофея в одном сезоне. ПСЖ уже пополнил свою коллекцию очередным чемпионством и Суперкубком Франции, а в пустых графах не хватает Кубка страны и трофея Лиги чемпионов. Но главное достижение испанского тренера, пришедшего в команду летом, даже не титулы. Он сумел сделать из разрозненного набора богатых и талантливых самую настоящую команду, которая по праву видится одним из фаворитов всей Лиги чемпионов.

При этом в той самой "группе смерти" из двух матчей французы выиграли только один – у себя дома со счетом 2:0. А вот перед знаменитой "желтой стеной" фанатов на "Сигнал Идуна Парк" оторопели, сведя игру вничью 1:1, разбазарив кучу моментов. Примерно так все прошло и в первом полуфинале, за одним лишь исключением – ПСЖ проиграл, впервые в сезоне не забив ни одного мяча.

Здесь оду нужно петь обороне "Боруссии", которая сумела лишить пространства атакующую тройку парижан в лице Усмана Дембеле, Брэдли Барколя и солиста Киллиана Мбаппе. Все трое хороши на скорости, но когда нет маневра для разгона, ПСЖ становится травоядным.



Фото: AP Photo/Martin Meissner

Из-за того что "Боруссия" была занята защитой, отвлекаясь на редкие контратаки, а французы – безуспешным нападением, в первые полчаса моментов практически не было. Все изменилось на 36-й минуте, когда Дортмунд сумел завладеть мячом и решил распорядиться им максимально быстро. Защитник "шмелей" Нико Шлоттербек вырезал идеальный длинный пас на форварда Никласа Фюллькруга, тот принял мяч и отправил его мощно низом в ближний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы – 1:0. К бедам ПСЖ добавилась еще и травма: защитник Люка Эрнандес в попытке перехватить нападающего "Боруссии" получил повреждение и был экстренно заменен на Лукаса Бералдо.

До перерыва у хозяев был и еще один реальный шанс, но удар Марселя Забитцера с близкого расстояния потащил голкипер. Парижане же в первом тайме нанесли всего три удара, из которых в створ – ноль. Но во втором рисунок начал меняться. Уже в дебюте ПСЖ провел атаку, в которой Киллин Мбаппе и защитник Ашраф Хакими проверили на прочность две разные штанги ворот Грегора Кобеля. А через мгновение Фабиан Руис здорово открылся в штрафной под диагональ, но не сумел попасть головой в створ.

После 70-й минуты Дембеле дважды оказывался на ударной позиции, однако реализовать свои шансы не сумел – у француза с голами в этом сезоне не ахти. Но в этот раз его почин поддержали и партнеры, итог чему – первое в сезоне поражение без забитых голов.

"Боруссия" тоже выгрызала свои шансы в атаке, но гораздо реже оппонентов. Победа в итоге добыта, но для визита на "Парк де Пренс" 1:0 в активе, безусловно, очень мало. Шанс немцев при таких картах на столе – оборона, подобная той, что была в первом тайме, но на протяжении 90 с лишним минут.

Удастся ли "Боруссии" сотворить сенсацию и выбить ПСЖ в полуфинале, узнаем 7 мая.

