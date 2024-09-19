Футболист Миранчук забил первый гол за "Атланту"

Фото: atlutd.com

Российский полузащитник Алексей Миранчук, выступающий за "Атланту Юнайтед", впервые забил гол ударом из-за пределов штрафной за новый клуб. Об этом сообщает "Газета.ру".

Это произошло на 84-й минуте в матче регулярного чемпионата Высшей лиги футбола (MLS) с "Интер Майами". В результате благодаря голу россиянина игра завершилась ничейным результатом со счетом 2:2. Таким образом, "Атланта" набрала 32 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице.

Клуб "Атланта Юнайтед" объявил о переходе Миранчука из итальянской команды "Аталанта" 30 июля. На данный момент Миранчуку 28 лет. С 2013 года он играл в команде московского "Локомотива". В ее составе в 2018 году Миранчук стал чемпионом России, а также трижды выиграл кубок страны – в 2015, 2017 и 2019 годах.

Также полузащитник выступал в сборной России. В ее составе он принял участие в 45 матчах, во время которых забил 7 голов и сделал столько же результативных передач.

С 2020 года спортсмен выступал за итальянский футбольный клуб "Атланта". В прошлом сезоне он сыграл в 41 матче в рамках различных турниров. За свое игровое время он забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.

