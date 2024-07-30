Полузащитник РФ Миранчук перешел в американский футбольный клуб "Атланта"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед" объявил о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из итальянской команды "Аталанта".

На официальном аккаунте клуба в социальной сети Х было опубликовано видео, на кадрах которого представлен кубок Лиги Европы. Награда стоит на фоне черно-синих полос. Эти цвета принадлежат итальянской "Аталанте". Они постепенно переливаются в черно-красные оттенки, символизирующие "Атланту Юнайтед".

"Те же полосы, другие цвета", – отмечается в подписи к публикации.

Кроме того, авторы поста выделили буквы "АМ", которые являются инициалами российского футболиста.

На данный момент Миранчуку 28 лет. С 2013 года он играл в команде московского "Локомотива". В ее составе в 2018 году Миранчук стал чемпионом России, а также трижды выиграл кубок страны – в 2015, 2017 и 2019 годах.

Также полузащитник выступал в сборной России. В ее составе он принял участие в 45 матчах, во время которых забил 7 голов и сделал столько же результативных передач.

С 2020 года спортсмен выступал за итальянский футбольный клуб "Аталанта". В прошлом сезоне он сыграл в 41 матче в рамках различных турниров. За свое игровое время он забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.

В мае 2024 года "Аталанта" сумела обыграть немецкий "Байер", получив после этого титул победителя Лиги Европы. Встреча двух команд состоялась в Дублине, матч завершился со счетом 3:0. При этом Миранчук провел всю игру в запасе.

