Российский нападающий Чалов подписал трехлетний контракт с греческим клубом ПАОК

Фото: vk.com/Федор Чалов

Нападающий сборной России по футболу Федор Чалов подписал трехлетний контракт с греческим клубом ПАОК, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента клуба Кириакоса Кириакоса.

В свою очередь в четверг, 1 августа, Чалов сообщил о своем уходе из московского футбольного клуба ЦСКА.

"Чалов подписал контракт с ПАОК, соглашение на три года. Около 21:00 будет официально объявлено", – цитирует агентство своего собеседника.

На данный момент российскому футболисту 26 лет. Он является воспитанником ЦСКА и играл за основную команду с 2017 года. Нападающий защищал честь этого клуба на 263 матчах, в рамках которых сумел забить 89 мячей и отдать 44 голевые передачи.

В составе ЦСКА спортсмен трижды получал статус серебряного призера чемпионата России, дважды выигрывал кубок страны и один раз заполучил суперкубок. В сезоне 2018/19 форвард был признан лучим бомбардиром Российской Премьер-лиги.

В 2022 году Чалов на правах аренды играл за швейцарский "Базель". В составе этой команды он выступил на 16 матчах, в ходе которых забил 4 мяча, сделал 2 голевые передачи. С ним клуб завоевал серебряный приз местного чемпионата.

В качестве игрока российской сборной футболист провел 8 матчей, забив за это время 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

При этом клуб ПАОК имеет статус четырехкратного чемпиона Греции и восьмикратного обладателя кубка страны. В прошлом сезоне команда, за которую в качестве полузащитника выступает еще один российский спортсмен Магомед Оздоев, сумела выиграть чемпионат и заполучить право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Теперь футболистам предстоит встретится с "Мальме" из Швеции в третьем отборочном раунде главного европейского клубного турнира. Эти игры состоятся 6 и 13 августа.

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