Губерниев не согласился с признанием Костомарова спортсменом года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Журналист Дмитрий Губерниев не согласился с признанием фигуриста Романа Костомарова спортсменом года. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Вместе с тем он заявил, что Россия не является спортивной страной.

ВЦИОМ на прошлой неделе представил рейтинг, согласно которому Костомарова выбрали спортсменом года 8% опрошенных россиян. Журналист Владимир Иванов, комментируя эту информацию, заявил, что фигуристу было бы логично отдать победу в номинации "Человек года" или "Преодоление года".

"Полностью согласен с автором. Тем более, что сам Костомаров удивлен. Сам мне накануне говорил. Мы просто совсем не спортивная страна. Увы", – написал Губерниев.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. У спортсмена началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

Уже апреле мужчина перешел к курсу реабилитации. 6 июля фигуриста выписали из больницы. Он провел там 175 дней.

В СМИ писали, что Костомаров может сняться в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами. Проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.

В декабре Костомаров вышел на лед на коньках, спустя время олимпийский чемпион в танцах на льду выступил в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха.