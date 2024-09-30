Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число постоянных футбольных болельщиков в России сократилось в пять раз за 15 лет, выяснили аналитики ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, в 2005 году 19% россиян регулярно посещали футбольные матчи, в 2020 году этот показатель снизился до 4%. При этом количество периодических болельщиков уменьшилось почти вдвое – с 34 до 18%.

Аналитики выяснили, что увеличилось число тех, кто равнодушен к футболу. Равнодушных к этому виду спорту отличает более высокий процент женщин – 84% против 68% мужчин.

Между тем снижение интереса к футболу привело к уменьшению числа россиян, которые могут назвать понравившегося им известного футболиста. В 2009 году таких было 47%, а в 2020 году – только 17%. В настоящее время всего 6% респондентов назвали Артема Дзюбу, 3% – Игоря Акинфеева, 2% – Андрея Аршавина и Александра Головина. Только 1% участников опроса назвали Льва Яшина, Антона и Алексея Миранчуков и Матвея Сафонова.

Ранее стало известно, что российский полузащитник Алексей Миранчук, выступающий за "Атланту Юнайтед", впервые забил гол ударом из-за пределов штрафной за новый клуб. Гол удалось забить Миранчуку на 84-й минуте в матче регулярного чемпионата Высшей лиги футбола с "Интер Майами".

Благодаря забитому мячу игра между "Атлантой" и "Интером" завершилась со счетом 2:2. В результате матча "Атланта" набрала 32 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице.