Президент РФС Дюков допустил, что сборная России выступит на ЧМ‑2026

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков предположил, что в сборная России по футболу может поехать на чемпионат мира 2026 года, передает "Матч ТВ".

По его словам, в ближайшее время могут быть приняты решения, которые ускорят возвращение российских футболистов на международную арену.

"Интуиция, основанная на богатом опыте, позволяет это сделать. Оцениваю то, что там происходит и как меняются мнения от разных субъектов футбола", – заявил Дюков.

При это он не стал называть конкретных дат по возвращению российских футболистов на международную арену.

Ранее исполнительный комитет UEFA потребовал допустить до международных турниров российские сборные среди игроков до 17 лет. Предполагалось, что женские и мужские команды будут играть без флага, гимна и не на территории РФ.

Однако после UEFA решил не допускать российскую сборную среди игроков до 17 лет до турниров под эгидой организации, так как "технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось".

