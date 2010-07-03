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04:23

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык

политика за рубежом

04:23

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Фото: скриншот YouTube-канала Ukrlife.TV

Советник Владимира Зеленского, член партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский". Данное заявление кандидат в депутаты сделал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.

"Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там – российский", – предложил советник Зеленского.

Он также обозначил, что на Украине сейчас есть государственный украинский язык. Кроме того, существуют языки национальных меньшинств, в том числе и русский.

Потураев обозначил себя филологом и заявил, что "украинский" русский язык отличается от "русского" русского языка.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что русский язык может получить особый статус в Донбассе. Украинский президент отметил, что нужно дать говорить людям на том языке, на котором они сами хотят.

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политика за рубежом

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