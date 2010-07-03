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07:17

Зеленский назвал условие восстановления диалога с РФ

за рубежом политика

07:17

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Фото: Zuma/TASS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шагом для возобновления диалога с РФ может стать возвращение на родину арестованных в России украинских моряков.

"Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога – и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну", – сказал Зеленский на своем YouTube-канале.

При этом украинский президент добавил, что обмен по формуле "всех на всех" осложняется тем, что списки сторон не совпадают, передает "Комсомольская правда".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения СМИ о том, что Москва и Киев не ведут переговоры об обмене украинских моряков.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 морякам, задержанным в Керченском проливе. Под стражей они пробудут еще три месяца.

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