Зеленский назвал условие восстановления диалога с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шагом для возобновления диалога с РФ может стать возвращение на родину арестованных в России украинских моряков.

"Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога – и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну", – сказал Зеленский на своем YouTube-канале.

При этом украинский президент добавил, что обмен по формуле "всех на всех" осложняется тем, что списки сторон не совпадают, передает "Комсомольская правда".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения СМИ о том, что Москва и Киев не ведут переговоры об обмене украинских моряков.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 морякам, задержанным в Керченском проливе. Под стражей они пробудут еще три месяца.