Кремль не будет объявлять дату обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Кремле не планируют называть дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, ведь эта тема чувствительная. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным", – цитирует официального представителя Кремля ТАСС. Так Песков ответил на вопрос журналистов о возможности обмена до конца недели.

2 сентября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что Москва и Киев продолжают переговоры об обмене удерживаемыми лицами. По ее словам, сторонам необходимо провести ряд юридических процедур.

30 августа в офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию СМИ о завершении процесса обмена заключенными между Киевом и Москвой. Ранее Украинская правда писала, что в киевский аэропорт "Жуляны" вскоре прибудет самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, а Владимир Зеленский лично встретит борт.

А 28 августа киевский суд освободил из-под стражи руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Позже появилась информация о том, что осужденного за подготовку терактов в Крыму Олега Сенцова этапировали из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву.