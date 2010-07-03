Кремль не будет объявлять дату обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

09:59
09:59
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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В Кремле не планируют называть дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, ведь эта тема чувствительная. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным", – цитирует официального представителя Кремля ТАСС. Так Песков ответил на вопрос журналистов о возможности обмена до конца недели.
2 сентября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что Москва и Киев продолжают переговоры об обмене удерживаемыми лицами. По ее словам, сторонам необходимо провести ряд юридических процедур.
30 августа в офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию СМИ о завершении процесса обмена заключенными между Киевом и Москвой. Ранее Украинская правда писала, что в киевский аэропорт "Жуляны" вскоре прибудет самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, а Владимир Зеленский лично встретит борт.
А 28 августа киевский суд освободил из-под стражи руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Позже появилась информация о том, что осужденного за подготовку терактов в Крыму Олега Сенцова этапировали из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву.
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