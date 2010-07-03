В офисе Зеленского опровергли завершение обмена пленными с РФ

08:54
08:54
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Фото: depositphotos/mariakarabella
В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что ранее появившаяся в СМИ информация о завершении процесса обмена пленными между Киевом и Москвой не соответствует действительности, передает РИА Новости.
Там уточнили, что соответствующий процесс пока продолжается, о его завершении будет заявлено на официальных каналах.
Об этом же у себя в Facebook написала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
"Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", – отметила она, призвав представителей прессы "не распространять непроверенную информацию".
Ранее издание "Украинская правда" написало, что в киевский аэропорт "Жуляны" в ближайшее время прибудет самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, а Владимир Зеленский лично встретит борт. До этого генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в Facebook репостнул сообщения сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой, которая заявила о завершении обмена.
Отмечается, что на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ, которых задержали за нарушение российской границы в Керченском проливе. Также в Киев прибудут осужденные в России граждане Украины Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.
28 августа киевский суд освободил из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Позже появилась информация о том, что осужденного за подготовку терактов в Крыму Олега Сенцова этапировали из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву.
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