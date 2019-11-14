Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям

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Совместная следственная группа (JIT), которая была создана для расследования крушения малайзийского Boeing под Донецком, вновь обратилась к свидетелям, располагающим какими-либо данными о трагедии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"JIT собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH17 на востоке Украины из ЗРК "Бук", – указывается в сообщении следственной группы.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними должен начаться 9 марта 2020 гoда. Россия не получала запросов на выдачу.

