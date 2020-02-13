Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

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В Нидерландах отказали России в просьбе судить россиян, проходящих по делу МН17, на их родине, сообщает Reuters.

"Министр юстиции ответил, что передача обвинения по трем российским подозреваемым не вариант для голландских властей и не будет рассматриваться", – приводит слова министра юстиции страны Ферда Грапперхауса издание.

Также стало известно, что в октябре 2019 года Россия обратилась к Нидерландам с данной просьбой.

Троих россиян подозревают в связи с делом об упавшем самолете Boeing 777, который был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Впоследствии через два года совместная следственная группа, в составе которой присутствовали представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины, пришла к выводу о причастности России к случившемуся.

Группа установила, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", расположенного в населенном пункте Снежном, который находится под контролем Донецкой Народной Республики. Российские власти отрицают свою причастность к инциденту.

Ранее Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении самолета.