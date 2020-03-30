Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

16:49
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране на прошлой неделе удалось сдержать большой прирост заражения коронавирусной инфекцией. Взрывного распространения COVID-19 получилось избежать благодаря предпринятым ограничительным мерам.
"Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели, и этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать", – приводит ТАСС слова главы государства.
Ранее российский лидер назвал оправданным введение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье. Также он призвал москвичей со всей ответственностью отнестись к введенным ограничениям.
Столичные власти объявили неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, закрылись все кафе и рестораны.
В воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В частности, он распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Такие же меры были введены в Подмосковье.
Кроме того, в ближайшее время будет введена система спецпропусков, которые будут позволять жителям выходить из дома. Пока что они еще не введены. Помимо этого, москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.
"Москва и мир": всеобщая самоизоляция и штрафы увеличат
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